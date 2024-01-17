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رياضة
مفاجأة: محمد صلاح يرتدي قميص هذا الفريق السعودي.. قريباً
Lebanon 24
17-01-2024
|
00:35
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يبدو أن مستقبل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الانكليزي، قد شهد تحوّلًا كبيرًا، في الساعات القليلة الماضية.
وكان قد قدّم الاتحاد السعودي أكثر من عرض لليفربول، في الميركاتو الصيفي الماضي، لضم صلاح البالغ من العمر 31 سنة، آخرهم مقابل 215 مليون يورو؛ إلا أن الصفقة تعطلت في النهاية؛ وسط اتهامات من أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة شركة النادي "غير الربحية"، للجنة الاستقطابات السعودية.
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وفي الساعات القليلة الماضية، أشار أكثر من إعلامي سعودي، إلى أن النجم المصري، بات قريبًا للغاية من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.
الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "محمد صلاح لاعبًا هلاليًا الموسم القادم"؛ في تعليق على خبر يفيد بتواصل مسؤولين في النادي، مع نجم ليفربول، بشكل مباشر.
ومن ناحيته، أعلن الإعلامي الرياضي بندر الرزيحان في تصريحات لبرنامج "الديوانية"، أن الزعيم الهلالي، في طريقه للتعاقد مع صلاح.
وأكد الرزيحان أن الهلال قد يعلن قريبًا جدًا، خبر التوصل إلى اتفاق مع صلاح؛ للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم، إذا سار كل شيء كما هو مخطط له. (جول)
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