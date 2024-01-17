بنزيما يرفع شكوى ضد هذا الوزير بسبب التشهير!

رفع نجم الاتحاد السعودي كريم بنزيما شكوى رسمية ضد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بتهمة التشهير، بعدما قال الوزير "إن أفضل لاعب في العالم 2022، مهاجم فريق الاتحاد السعودي، على صلة بجماعة الإخوان المسلمين".

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وكان بنزيما كتب عبر منصة إكس في تشرين الاول الماضي: "كلّ صلواتنا من أجل سكان غزة الذي يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لم يستثنِ النساء ولا الأطفال" في تأييد واضح منه للقضية الفلسطينية.



وعليه، اتهم نجم الاتحاد السعودي الوزير دارمانان بتقويض شرفه وسمعته، في الشكوى التي قدّمها المحامي وكيل بنزيما، هوغ فيجييه، نيابةً عن موكله محترف الاتحاد السعودي.



ويشدد بنزيما في الشكوى الرسمية على أنه لا صلة له بجماعة الإخوان المسلمين، ولا عِلم له بأي شخص يَدّعي أنه عضو فيها، مضيفًا: "أدرك إلى أي مدى يتم استخدامي بسبب سمعتي في ألعاب سياسية، وهي أكبر فضيحة نظرًا إلى أن الأحداث الدرامية التي وقعت منذ 7 تشرين الأول تستحق شيئًا مختلفًا تمامًا عن هذا النوع من التصريحات".



وقال دارمانان في تشرين الأول الماضي إنه ليس لديه "أيّ شيء ضد بنزيما لكن المذهل في الأمر أن لاعب كرة القدم لم ينشر أي تعليق دعمًا للإسرائيليين الذين قُتلِوا في هجوم حماس"، وأفاد الوزير لاحقًا خلال زيارة إلى أبوظبي: "لقد دعوته علنًا إلى التغريد على موقع إكس من أجل هذا المُعلّم الذي مات بسبب الإرهاب الإسلامي دون سبب على الإطلاق؛ لكنه لم يفعل ذلك".



وتطرق دارمانان أيضًا إلى رفض بنزيما أداء النشيد الوطني الفرنسي في أثناء اللعب مع منتخب فرنسا و"نشره الإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتم تقديم الشكوى ضد وزير الداخلية أمام محكمة العدل، وهي المحكمة الفرنسية الوحيدة المخولة بمحاكمة أعضاء الحكومة على الجرائم المرتكبة في أثناء ممارسة مهامهم في مناصبهم. (win win)