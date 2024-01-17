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رياضة

مفاجأة غير متوقعة.. لاعبة صغيرة تسحق أنس جابر في بطولة أستراليا المفتوحة!

Lebanon 24
17-01-2024 | 03:30
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خسرت التونسية أنس جابر، المصنفة سادسة، في الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى، أمام الروسية اليافعة ميرا أندرييفا البالغة 16 عاماً 0-6 و2-6.

ونجحت أندرييفا، المصنفة 47 عالمياً، في تقديم عرض كبير لتهزم جابر (29 عاماً) صاحبة الوصافة في 3 بطولات كبرى، تحت سقف مغلق على ملعب "رود ليفر أرينا" في مباراة دامت 54 دقيقة فقط.
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وقالت أندرييفا بعد المباراة "كانت على الأرجح المباراة الأفضل لي الاطلاق". وأضافت اللاعبة، التي برزت في ميدان المحترفات بعد بلوغها الدور الرابع من بطولة ويمبلدون العام الماضي "في المجموعة الاولى، لم اتوقع ان العب بهذا الشكل الجيد. المجموعة الثانية لم تكن سيئة ايضاً. لذا، نعم، بالنسبة الي كانت مباراة مذهلة".

وضربت أندرييفا موعدا مع الفرنسية ديان باري في الدور الثالث. (سكاي نيوز)
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