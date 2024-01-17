عرض لا يقاوم.. باريس سان جيرمان يغري مبابي براتب خيالي

تواصل إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، محاولاتها لتجديد عقد نجم الفريق الأول وهدافه التاريخي، كيليان مبابي، خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد كيليان مبابي، البالغ من العمر 25 عاما، في صيف 2024، ويحظى باهتمام كبير من عدة أندية أوروبية كبرى، في مقدمتها ريال مدريد الإسباني.

ومع دخول اللاعب فترة الانتقال الحر في عقده ما يتيح له التوقيع مع أي ناد من دون الرجوع لفريقه، لذا بدأ باريس سان جيرمان مفاوضات التجديد، خشية توصل مبابي لاتفاق مع ريال مدريد أو غيره من الأندية.

وكشف شبكة "سكاي سبورتس" في نسختها الإنجليزية، عن عرض باريس سان جيرمان الأخير لتجديد عقد مبابي.

وأوضحت الشبكة العالمية أن "النادي الباريسي قدم عرضا مقدرا بنحو 86 مليون جنيه استرليني سنويا، يمتد لموسمين".

وسبق أن نجح نادي باريس سان جيرمان في تجديد عقد مهاجمه خلال مايو 2022، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل إلى ريال مدريد.

( روسيا اليوم)