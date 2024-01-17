Advertisement

رياضة

المغرب يحقق أول انتصار عربي في إفريقيا

Lebanon 24
17-01-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1153793-638411306557294111.jpg
Doc-P-1153793-638411306557294111.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نجح منتخب المغرب في تحقيق أول فوز عربي في كأس أمم إفريقيا، بانتصاره الكاسح بثلاثية نظيفة على تنزانيا في افتتاح مباريات المجموعة السادسة، اليوم.

 

وسجل لـ"أسود الأطلس" رومان سايس في الدقيقة 30، وعز الدين أوناحي في الدقيقة 77، ثم اختتم الثلاثية يوسف النصيري قبل النهاية بـ10 دقائق.

 

وحقق المغاربة الفوز الأول للعرب في البطولة، بعد تعادل مصر والجزائر وخسارة تونس وموريتانيا.

 
Advertisement

وخاض المنتخبان المباراة في ظروف مناخية صعبة، إذ وصلت درجة الحرارة إلى 30 درجة مئوية، فيما قاربت نسبة الرطوبة 80 بالمئة. 

 

وفشلت تنزانيا في تحقيق فوزها الأول في البطولة القارية في مشاركتها الثالثة، بعد عامي 1980 و2019.

 
( سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:21 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:48 | 2024-01-18
23:45 | 2024-01-17
23:38 | 2024-01-17
15:30 | 2024-01-17
12:35 | 2024-01-17
10:30 | 2024-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24