المغرب يحقق أول انتصار عربي في إفريقيا

نجح منتخب المغرب في تحقيق أول فوز عربي في كأس أمم إفريقيا، بانتصاره الكاسح بثلاثية نظيفة على تنزانيا في افتتاح مباريات المجموعة السادسة، اليوم.

وسجل لـ"أسود الأطلس" رومان سايس في الدقيقة 30، وعز الدين أوناحي في الدقيقة 77، ثم اختتم الثلاثية يوسف النصيري قبل النهاية بـ10 دقائق.

وحقق المغاربة الفوز الأول للعرب في البطولة، بعد تعادل مصر والجزائر وخسارة تونس وموريتانيا.

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وخاض المنتخبان المباراة في ظروف مناخية صعبة، إذ وصلت درجة الحرارة إلى 30 درجة مئوية، فيما قاربت نسبة الرطوبة 80 بالمئة.

وفشلت تنزانيا في تحقيق فوزها الأول في البطولة القارية في مشاركتها الثالثة، بعد عامي 1980 و2019.