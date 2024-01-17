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رياضة
ريال مدريد وباريس سان جرمان.. يتصارعان على مبابي!
Lebanon 24
17-01-2024
|
23:38
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يضغط باريس سان جيرمان على مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي بنفس السلاح الذي يستخدمه معه ريال مدريد من أجل حسم مستقبله.
وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ويحق له التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ. ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، يضغط باريس على مبابي من أجل معرفة قراره النهائي بشأن مستقبله سريعا، على شاكلة ما يفعله ريال مدريد مع اللاعب.
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وأشارت إلى أن عرض باريس متواجد بالفعل على طاولة مبابي، وهو يفوق ماليا العرض الذي حصل عليه اللاعب من ريال مدريد.
لكن كشفت الإذاعة الفرنسية أن العرض الباريسي الجديد ليس بعيدا عن الأرقام التي يحصل عليها مبابي حاليا مع سان جيرمان.
وأوضحت أن هناك اتفاقا بين مبابي وباريس، بأن النادي الفرنسي أول من سيعلم بقرار اللاعب بشأن مستقبله، مؤكدةً على أن ملف مبابي يحظى الآن بأولوية لدى باريس أكثر من أي وقت مضى.(موقع كورة)
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