"إيفرتون" ينجح بإتمام مهمة العبور

بلغ إيفرتون الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بتغّلبه على ضيفه كريستال بالاس بهدف دون ردّ الأربعاء في الدور الثالث.



Advertisement

وبلغ نوريتش سيتي الدور ذاته بفوزه على مضيفه بريستول روفرز (3-1).



وتندرج كل مواجهات الأربعاء في إطار المباريات المعادة للدور الثالث من البطولة المحلية. وبصم البرتغالي أندريه غوميش على الهدف الوحيد للفائز في الدقيقة 42.وبلغ نوريتش سيتي الدور ذاته بفوزه على مضيفه بريستول روفرز (3-1).وتندرج كل مواجهات الأربعاء في إطار المباريات المعادة للدور الثالث من البطولة المحلية.