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رياضة

"إيفرتون" ينجح بإتمام مهمة العبور

Lebanon 24
17-01-2024 | 23:45
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بلغ إيفرتون الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بتغّلبه على ضيفه كريستال بالاس بهدف دون ردّ الأربعاء في الدور الثالث.
وبصم البرتغالي أندريه غوميش على الهدف الوحيد للفائز في الدقيقة 42.
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وبلغ نوريتش سيتي الدور ذاته بفوزه على مضيفه بريستول روفرز (3-1).

وتندرج كل مواجهات الأربعاء في إطار المباريات المعادة للدور الثالث من البطولة المحلية.
المصدر: بي إن سبورتس
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