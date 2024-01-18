فيديو لردّة فعل فتاة ينتشر في السّيلفادور.. والسبب "ميسي"!

لا يزال ميسي يشكّل حالة خاصة لعشاق كرة القدم في أميركا، ضمن مبارياته التي يلعبها مع ناديه الحالي إنتر ميامي، حيث بيعت تذاكر المنتخب بشكل كامل ضمن جولته التحضيرية ضد منتخب السلفادور.

بالتوازي، نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إثارة حضور ميسي في الجولة نقله مقطع على "تيك توك" لفتاة حصلت على تذكرة لحضور المباراة التي من المنتظر أن يجريها الفريق الأميركي ضد المنتخب السلفادوري.



وفي الفيديو الذي نشرته كاثي راميريز (@kthee04) ، انفجرت الفتاة في البكاء، معربة عن امتنانها تجاه عمتها التي أهدتها التذكرة.

Un momento especial. Ella no contuvo sus lágrimas cuando se dio cuenta que iba a ver a Messi, su ídolo, en El Salvador con la venida del Inter Miami.



Video: Katty Ramírez, Tik Tok. pic.twitter.com/UmkaaaTEgc — EL GRÁFICO (@elgraficionado) January 16, 2024 Advertisement

وقالت الصحيفة أن رد الفعل العاطفي هذا يؤكد التأثير الهائل للمباراة على المجتمع المحلي، خاصة بالنسبة للمشجعين الشباب مثل الفتاة التي تعشق ميسي.



وقبل الفيديو، شاركت كاثي راميريز مقطعا آخر لها وهي تتلقى هدية عبارة عن زي إنتر ميامي الذي يظهر رقم ميسي واسمه على ظهره.(الحرة)