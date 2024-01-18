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رياضة
ريال مدريد يغلق بابه في وجه بنزيما
Lebanon 24
18-01-2024
|
03:12
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فجر تقرير صحفي إسباني، مفاجأة من العيار الثقيل، حول رغبة الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة السعودي، في الرحيل عن فريقه خلال الفترة الحالية.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد كانت 6 أشهر كافية لكي يدرك بنزيما أن الدوري السعودي ليس أفضل مكان بالنسبة له وعقليته، وبغض النظر عن جميع المشاكل التي واجهها خلال إجازته الأخيرة، لكنه يريد الرحيل ويبحث عن العودة إلى أوروبا".
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وأشار التقرير، إلى أن وكلاء بنزيما يبحثون عن مكان مناسب له، على الرغم من أنهم يعرفون أنه لن يحصل على 10% مما يتقاضاه حاليا (كراتب) من الاتحاد، ولن يوافق النادي السعودي على رحيله مجانا.
وأفادت "ماركا"، بأن أبواب ريال مدريد مغلقة بالنسبة لبنزيما، كما حدث مع نجوم سابقين رحلوا عن صفوف الميرنجي، حيث لا يوجد مكان له في خطط الكيان الرياضية.(موقع كورة)
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