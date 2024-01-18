غموض يحيط بشأن مشاركة قدوس بمباراة بلاده أمام مصر

قال مدرب منتخب غانا كريس هيوتون إنه سيترك الأمر لآخر لحظة ممكنة قبل أن يقرر ما إذا كان اللاعب النجم محمد قدوس جاهزا بما يكفي لمواجهة مصر في المباراة الحاسمة المحتملة بكأس الأمم الإفريقية، الخميس، إذانضم اللاعب بشكل متأخر إلى تشكيلة غانابعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية..

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وتابع هيوتون الأربعاء: "سنواصل تقييمه... لدينا اليوم وصباح الغد للتقييم. لقد تدرب في الأيام القليلة الماضية، لكننا سنقيمه، كما أقول".



وبدون قدوس، منيت غانا بهزيمة مفاجئة 2-1 أمام الرأس الأخضر (كاب فيردي) في مباراتها الافتتاحية بكأس الأمم الإفريقية، ما جعل الفريق تحت ضغط فيما تبقى من مبارياته بالمجموعة الثانية.(سكاي نيوز عربية)