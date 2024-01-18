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رياضة
لبنان بمواجهة اليابان في كأس ديفيس بالقاهرة
Lebanon 24
18-01-2024
|
05:35
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تنتظر لبنان مواجهة هامة ضد اليابان في 2 و3 شباط المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة ضمن اطار مسابقة كأس ديفيس للتنس.
ويتأهل الفائز الى المجموعة العالمية الأولى أي "مجموعة النخبة"، بينما يهبط الخاسر الى المجموعة العالمية الثانية.
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ويلتقي الفريقان على الملعب الأول التابع لنادي "سبورتنغ كلوب" في القاهرة.
وأوضح مدرب الفريق اللبناني اللاعب الدولي السابق فادي يوسف ان تحضيرات اللاعبين تجري على ما يرام مع مشاركة "حجري أساس" الفريق اللاعبين بنجامن حسن وهادي حبيب في الدورات الدولية، التي يحصد خلالها اللاعبون النقاط لتضاف على رصيدهم على لائحة التصنيف الدولي الذي يصدره الاتحاد الدولي للتنس بصورة دورية.
وسيعلن الاتحاد اللبناني للتنس لاحقا عن اسماء بعثته التي ستواجه اليابان على الأراضي المصرية، علما ان الملعب الذي اختاره المدرب يوسف في مصر هو ترابي لأنه يناسب طريقة لعب الفريق اللبناني بعكس الفريق الخصم.
وتحتل اليابان، التي يترأس اتحادها كينيشيرو يامانيشي والتي شاركت في كأس ديفيس لأول مرة عام 1921 وحققت افضل نتيجة حلولها في مركز الوصيف في مشاركتها الأولى، المركز 24 على لائحة تصنيف الدول. بينما يحتل لبنان المركز 48.
يذكر أن لبنان شارك في مسابقة كأس ديفيس لأول مرة عام 1957، وسيسعى الى العودة لـ"موقعه الطبيعي" ضمن المجموعة الأولى في حال فوزه على اليابان.
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