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رياضة

اللاعبة الروسية آنا بلينكوفا تقلب التوقعات في أستراليا

Lebanon 24
18-01-2024 | 08:44
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أطاحت اللاعبة الروسية آنا بلينكوفا بالنجمة الكازاخية يلينا ريباكينا من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام".
ونجحت بلينكوفا في قلب تأخرها بمجموعة إلى فوز مفاجئ على النجمة الكازاخية بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: (4-6) و(6-4) و(7-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، واستغرقت ساعتين و46 دقيقة.
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 وضربت آنا بلينكوفا (25 عاما) موعدا في الدور الثالث للبطولة الإيطالية جاسمين باوليني، التي تغلبت بدورها على الألمانية تاتيانا ماريا، بمجموعتين نظيفتين، بنتيجة: (6-2) و(6-3).


المصدر: روسيا اليوم

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