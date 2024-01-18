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رياضة

هزيمة مؤثرة للمنتخب السوري أمام الكنغر الأسترالي

Lebanon 24
18-01-2024 | 08:53
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تلقى المنتخب السوري هزيمة مؤثرة أمام نظيره الأسترالي (0-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم.
ويعود الفضل بانتصار "الكنغر" الأسترالي إلى للاعبه جاكسون إيرفين، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له بحلول الدقيقة 59 من زمن اللقاء الذي جرى على استاد جاسم بن حمد بنادي السد بقطر.
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 وحقق منتخب أستراليا بذلك انتصاره الثاني على التوالي، بعد الأول على نظيره الهندي بهدفين نظيفين في الجولة الافتتاحية، ويتصدر ترتيب المجموعة الثانية (B) بالعلامة الكاملة، برصيد 6 نقاط، وتأهل مبكرا إلى دور الستة عشر بغض النظر عن نتائج بقية المباريات.


المصدر: روسيا اليوم

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