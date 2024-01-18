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رياضة

ما المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 من كأس آسيا 2023؟

Lebanon 24
18-01-2024 | 09:53
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أوشك دور المجموعات من منافسات كأس آسيا 2023 على الانتهاء، وبدأت بعض الأندية في حجز مقاعدها في دور الستة عشر من البطولة.

يتأهل عن كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني، بينما يتم اختيار 4 منتخبات كأفضل ثوالث ويغادر منتخبين فقط من أصحاب المركز الثالث.
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ونجح البلد المنظم، منتخب قطر، في أن يكون أول المتأهلين إلى الدور القادم والمرحلة الإقصائية بعد الفوز في أول مباراتين. كما ضمنت أستراليا بلوغ دور الـ16 من كأس آسيا في كرة القدم، بفوزها على سوريا 1-0، اليوم الخميس، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.
 
وتبدأ منافسات دور الـ16 من كأس آسيا 2023 يوم الأحد 28 كانون الثاني 2024 بمواجهة بين متصدر المجموعة الثانية ضد ثالث المجموعة الأولى/الثالثة/الرابعة.

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