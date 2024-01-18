ما المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 من كأس آسيا 2023؟

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أوشك دور المجموعات من منافسات كأس آسيا 2023 على الانتهاء، وبدأت بعض الأندية في حجز مقاعدها في دور الستة عشر من البطولة.يتأهل عن كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني، بينما يتم اختيار 4 منتخبات كأفضل ثوالث ويغادر منتخبين فقط من أصحاب المركز الثالث.ونجح البلد المنظم، منتخب قطر، في أن يكون أول المتأهلين إلى الدور القادم والمرحلة الإقصائية بعد الفوز في أول مباراتين. كما ضمنت أستراليا بلوغ دور الـ16 من كأس آسيا في كرة القدم، بفوزها على سوريا 1-0، اليوم الخميس، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.