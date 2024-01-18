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رياضة

تفتيش وزارة المالية في فرنسا بسبب نيمار

Lebanon 24
18-01-2024 | 12:00
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رغم رحيل النجم البرازيلي نيمار جونيور الصيف الماضي عن باريس سان جيرمان إلى الهلال السعودي، إلا أن اسمه ما زال يؤثر على أجواء الكرة الفرنسية.

 

وكشفت شبكة "ميديا بارت" أن الجهات القضائية في فرنسا داهمت وزارة المالية والاقتصاد في فرنسا الاثنين الماضي، لإجراء عمليات تفتيش.

 

وأضافت أن هذه الخطوة تتعلق بالتحقيقات في مزاعم فساد ضريبي يتعلق بمنح نادي باريس سان جيرمان امتيازات مالية عند التعاقد مع نيمار في صيف 2017.

 

ونشرت الشبكة قبل أسبوعين تقريراً عن جيرالد دارمانين وزير الخزانة العامة الفرنسي وعمله كمستشار ضريبي في صفقة انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس.

(mtv)
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