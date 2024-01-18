Advertisement

رياضة

أوزبكستان تكتسح الهند وتصعب مهمة سوريا في كأس آسيا

Lebanon 24
18-01-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1154150-638412074854270983.jpg
Doc-P-1154150-638412074854270983.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حقق المنتخب الأوزبكي فوزا عريضا على نظيره الهندي (3-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، وذلك ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم.

 

ووقع على ثلاثية أوزبكستان كل من اللاعبين، عباسبيك فايزوليف، وإيغور سيرغييف، وشيرزود ناصرلويف، في الدقائق (4، 18، 45) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على استاد أحمد بن علي المونديالي بمدينة الريان القطرية.

 
Advertisement

وحقق منتخب أوزبكستان بذلك انتصاره الأول في البطولة، بعد تعادله مع نظيره السوري من دون أهداف يوم السبت الماضي، في الجولة الافتتاحية للبطولة، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، وينفرد بالمركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية (B)، بفارق نقطتين خلف المتصدر منتخب أستراليا.

 

 في المقابل، تعرض منتخب الهند للهزيمة الثانية على التوالي، بعد الأولى أمام نظيره الأسترالي بهدفين نظيفين يوم السبت الماضي، في الجولة الأولى للبطولة القارية، ويقبع في قاع الترتيب من دون نقاط، خلف منتخب سوريا صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:58 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:01 | 2024-01-19
16:35 | 2024-01-18
14:30 | 2024-01-18
12:00 | 2024-01-18
09:53 | 2024-01-18
08:53 | 2024-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24