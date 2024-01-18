3 عروض للاعب إسرائيلي بعد طرده من ناديه التركي

يبدو أن اللاعب الإسرائيلي ساغيف جيزكيل سيجد بسرعة وجهته المقبلة، بعد طرده من ناديه التركي أنطاليا سبور مؤخرا.

ومباشرة بعد تسجيله هدفا في شباك طرابزون سبور، الأحد، كشف جيزكيل أمام الكاميرات عن رسالة كتبها على ضمادة لف بها معصمه، جاء فيها "100 يوم.. 07/10" ورسم نجمة داوود بجانبها، في إشارة إلى تضامنه مع إسرائيل التي تشن حربا عنيفة على قطاع غزة.

وعقب ذلك، أعلن أنطاليا سبور استبعاد هدافة الإسرائيلي، متهما إياه بـ"التصرف بشكل يخالف قيم بلادنا".

وأعلن وزير العدل التركي فتح تحقيق ضد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما.

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لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" قالت إن باناثينايكوس اليوناني مهتم بخدمات اللاعب، لكنه يواجه منافسة من فريقين آخرين في الدوري الأميركي.

وأضافت أن الدوري الأميركي قد يكون الوجهة المفضلة لجيزكيل بسبب ضيق الوقت، على اعتبار أن فترة الانتقالات هناك ستبدأ الشهر المقبل وتظل مفتوحة حتى نيسان.

( سكاي نيوز)