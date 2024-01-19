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رياضة
ما حقيقة "سخرية" أوناحي من منتخب مصر في احتفاله الأخير؟
Lebanon 24
19-01-2024
|
02:12
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كشف المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي حقيقة سخرية اللاعب عز الدين أوناحي، من منتخب مصر في احتفاله الأخير أمام تنزانيا.
واحتفل أوناحي خلال مباراة منتخب المغرب ضد تنزانيا بطريقة مثيرة، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2023.
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وتم توجه اتهامات السخرية من منتخب مصر إلى أوناحي، خاصة وأن احتفالاته جاءت بالتزامن مع تصريحاته المسيئة إلى الفراعنة وطريقة لعبهم.
وقال الركراكي عن احتفال أوناحي: "مسألة تصريحات أوناحي تم تضخيمها. احتفال اللاعب لا علاقة له بمصر ويجب أن نوقف هذا الجدل، المصريون لديهم كرة جميلة ولاعبون كبار، وأقول للناس لا تُكبروا المسألة".
وأضاف: "أوناحي أجرى مقابلة قبل كأس الأمم وتحدث فيها عن طريقة لعب مصر، وهو يحترم مصر والاحتفال لا علاقة له بها، بالنسبة لي أحترم المنتخب والشعب المصري وأتمنى لهم الفوز". (سكاي نيوز)
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