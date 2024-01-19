مخاوف من إصابة صلاح.. وهذا ما تحتاجه مصر للتأهل إلى دور الـ16

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وأجبرت إصابة صلاح مدرّب منتخب مصر البرتغالي روي فيتوريا، على إجراء تغيير اضطراري في الدقيقة (45+2). ومباشرة بعد خروجه من أرضية الميدان، تمكّن منتخب غانا من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة (45+3). لكن في الأخير، نجا المنتخب المصري من السقوط في فخ الخسارة، وانتزع تعادلا مثيراً (2-2) مع غانا، في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات، ليرفع المنتخب المصري رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني مؤقتاً في مقابل نقطة لغانا في المركز الأخير، بانتظار مواجهة موزمبيق والرأس الأخضر اليوم الجمعة.وأثارت شكوى محمد صلاح من آلام في العضلة الخلفية، مخاوف جماهير المنتخب المصري، خاصةً أن اللاعب أصبح مهدّداً بعدم المشاركة في المباراة المقبلة لمنتخب بلاده أمام الرأس الأخضر، في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2024.ونشرت صفحة "إصابةInjury" تغريدةً عبر "‘إكس"، كشفت فيها أن "صلاح إذا ما كان يعاني من تمزّق في العضلة الخلفية اليسرى، فإنه سيغيب ما بين أسبوع واحد و3 أسابيع إذا كانت الإصابة من الدرجة الأولى، في حين أنه قد يغيب ما بين 3 و6 أسابيع إذا كانت الإصابة من الدرجة الثانية".بدوره، كشف محمد العلا طبيب المنتخب المصري، السبب الرئيسي لخروج صلاح، وقال في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري، إن آلام في العضلة الخلفية وراء استبدال صلاح، مضيفاً: "محمد سوف يخضع لفحوصات طبية لتحديد موقفه من مواجهة الرأس الأخضر".لم يتأثرّ منتخب مصر بخروج صلاح، بل حسّن من أدائه في الشوط الثاني، ولعب بضغط هجومي أكثر وهذا ما أربك منتخب غانا. ولكن كلّ هذا، لم يكن بسبب خروج محمد صلاح، بحسب مدرّب المنتخب المصري، الذي قال: "الأمر يتعلّق بتأخر منتخب مصر في النتيجة، وبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك رد فعل قوي".وقد صعّب منتخب مصر من مهمّته في بلوغ دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا، بتعادله مع نظيره الغاني 2-2 ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات.ويحتاج الآن المنتخب المصري إلى الفوز ولا بديل عنه أمام الرأس الأخضر في مباراة الاثنين المقبل، من أجل حجز تذكرة الصعود إلى الدور المقبل، خصوصا أنه لم يتذوّق طعم الفوز في مباراتي الجولتين الأولى والثانية، حيث تعادل مع موزمبيق وغانا بنفس النتيجة (2-2).وينصّ نظام بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 على تأهل منتخبين اثنين من كل مجموعة إلى ثمن النهائي، بالإضافة إلى 4 أفضل ثوالث من المجموعات الست في البطولة.