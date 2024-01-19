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رياضة

خبر حزين يهزّ الوسط الرياضي.. وفاة بطل العالم للقفز بالزانة في منزله عن عمر 29 عاماً!

Lebanon 24
19-01-2024 | 03:35
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توفي بطل العالم السابق في القفز بالزانة الكندي شون باربر بعمر 29 عاما في منزله بتكساس، بحسب ما ذكره وكيل أعماله أمس الخميس.

وتوج باربر باللقب العالمي في مونديال بكين عام 2015 بتجاوزه حاجز 5.90 أمتار، ليعود ويفوز في العام نفسه بالذهب في العاب باناميركان في تورونتو.
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وأعلن وكيل أعماله بول دويل عبر رسالة على "إنستغرام" وفاة البطل الكندي، من دون تقديم تفاصيل عن ظروف وفاته.

وكتب عبر موقعه الرسمي التابعة لشركة دويل مانجمنت: "الصديق الذي لن ينسى أبدا. توفي بطل القفز بالزانة الأولمبي الكندي شون باربر".

ولا يزال باربر يحمل الرقم القياسي الكندي داخل قاعة مع ارتفاع 6 أمتار، وفي الهواء الطلق مع 5.93 امتار.

وتابع دويل: "تأهل شون أيضا لنهائي مسابقة القفز بالزانة في دورة الألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو. سنفتقده كثيرا".

وفاجأ باربر الذي كان يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية الجميع بفوزه بالميدالية الذهبية في مونديال ألعاب القوى عام 2015 في سن الـ 21 عاما متفوقا على الألماني رافايل هولزديبي، والفرنسي رينو لافيليني المرشح الأبرز حينها لإحراز اللقب. (روسيا اليوم)
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