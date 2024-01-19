في كأس آسيا... الإصابة تنهي مشوار مدافع لبنان نور منصور في النهائيات

انتهى مشوار قلب دفاع منتخب لبنان لكرة القدم نور منصور في نهائيات كأس آسيا المقامة في قطر، بعد تعرّضه للإصابة خلال المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي مع المنتخب الصيني، ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى.

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وكان منصور الذي اختاره المدير الفني المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش أساسيا امام قطر والصين على التوالي، قد شعر بالاصابة في أول ربع ساعة من المباراة قبل ان يترك مكانه على ارض الملعب لزميله أليكس ملكي في الدقيقة 18.

وخضع ثالث اكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية (لعب 67 مباراة مع المنتخب) بعد الثنائي حسن معتوق ومحمد حيدر، لفحوصات دقيقة في اليوم التالي للمباراة حيث تبيّن بحسب ما افاد معالج المنتخب ايلي متني أنه "مصاب بتمزّق من الدرجة الثانية في العضلة الضامة لفخذه الأيسر، يتوقّع ان يبعده عن الملاعب من 6 الى 8 أسابيع".

وبذلك تكون لعنة الإصابات قد حرمت لبنان من لاعب مهم إضافي، اذ قبل كأس آسيا كان قد خسر جهود المهاجمين كريم درويش وزين فران لإصابتين في الركبة، ومن ثم اضطر فيليكس ملكي لمغادرة البعثة بسبب اصابة عضلية، بينما لا يزال جهاد أيوب الذي يتدرّب منفردا غير قادر على المشاركة في المباريات للسبب عينه.

وطمأن الجهاز الطبي للمنتخب بأن الظهير الأيسر نصار نصار سيكون جاهزا للعب بعدما غاب عن اللقاء الأخير امام الصين كإجراء احترازي بعد شعوره بانزعاج في فخذه الأيسر، والأمر عينه بالنسبة الى لاعب الوسط وليد شور الذي لعب أساسيا في المباراة الأولى وشارك في الدقائق الأخيرة من المباراة الثانية.

وحرصا على تجهيزهم بشكلٍ مثالي للقاء الحاسم امام طاجيكستان الخامسة عصر الاثنين المقبل، يتابع الجهازان الفني والطبي الوضع البدني للاعبين بدقة، وقد خضع قسم منهم لجلسة تعافي في مستشفى "أسبيتار" الشهير والمتخصص في الطب الرياضي عبر استخدام احدث التقنيات الموجودة فيه.



