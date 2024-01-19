مورينيو إلى السعوديّة... أيّ فريق سيُدرّب؟

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن نادي الشباب السعودي اتفق شفهيا مع البرتغالي خوسيه مورينيو لتسلم مهمة تدريب الفريق.



وشددت الصحيفة على أن لجنة الاستقطابات التابعة لرابطة دوري المحترفين السعودي أعطت الموافقة على التعاقد مع أسطورة التدريب البرتغالية البالغ 60 عاما. (روسيا اليوم)

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