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رياضة

مورينيو إلى السعوديّة... أيّ فريق سيُدرّب؟

Lebanon 24
19-01-2024 | 06:05
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ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن نادي الشباب السعودي اتفق شفهيا مع البرتغالي خوسيه مورينيو لتسلم مهمة تدريب الفريق.

وشددت الصحيفة على أن لجنة الاستقطابات التابعة لرابطة دوري المحترفين السعودي أعطت الموافقة على التعاقد مع أسطورة التدريب البرتغالية البالغ 60 عاما. (روسيا اليوم)
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