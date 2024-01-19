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رياضة

مدرّب تونس: عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة السبت

Lebanon 24
19-01-2024 | 08:22
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قال مدرب المنتخب التونسي جلال القادري، إن اللاعبين مطالبون برد فعل إيجابي أمام مالي في ثاني جولات المجموعة الخامسة بكأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة المفاجئة في الجولة الأولى ضد ناميبيا.

وشدد القادري على أن جميع اللاعبين والجهاز الفني ومسؤولي الاتحاد يشعرون بالمسؤولية تجاه الجماهير في تونس وعازمون على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة السبت. (العربية)
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