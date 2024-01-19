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رياضة

العراق يُفاجئ اليابان... وينتصر عليها 2 - 1

Lebanon 24
19-01-2024 | 09:24
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حقق منتخب العراق مفاجأة كبيرة بفوزه على نظيره الياباني 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم.

ويدين العراق بالفضل في انتصاره الكبير لمهاجمه أيمن حسين، الذي أحرز هدفيه في الدقيقتين 5، و45 من زمن الشوط الأول.
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بينما سجل الياباني واتارو إيندو هدف اليابان الوحيد في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء الذي جرى على استاد المدينة التعليمية في منطقة الريان في قطر. (روسيا اليوم)
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