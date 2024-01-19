ساينز يفوز برالي داكار للمرة الرابعة

توج الإسباني كارلوس ساينز بطلا لرالي داكار للمرة الرابعة في السعودية، اليوم الجمعة، بينما حصل فريقه "أودي" على لقب فئة السيارات للمرة الأولى.



وتوج الأميركي ريكي برابيك متسابق هوندا بلقب فئة الدراجات النارية للمرة الثانية. (العربية)

Advertisement