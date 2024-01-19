الرأس الأخضر أول المتأهلين إلى دور الـ16 من أمم أفريقيا

بات منتخب الرأس الأخضر أول المتأهلين إلى دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا، المقامة في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 شباط.

وفاز الرأس الأخضر، الجمعة، على منتخب موزمبيق بثلاثية نظيفة، سجلها كل من تياغو مانويل بيبي (د32) وريان مينديز (د51) وكيفين بينا (د69).

وبذلك، أصبح رصيد "كاب فيردي" 6 نقاط، ليتصدر المجموعة الثانية، متبوعا بمصر في المركز الثاني بنقطتين، وموزمبيق وغانا في المركزين الثالث والرابع، بنقطة واحدة لكل منهما.

وفي الجولة المقبلة، التي ستجرى يوم الثلاثاء، سيواجه المنتخب المصري الرأس الأخضر، على أن تواجه موزمبيق غانا.

( سكاي نيوز)