داعماً له ومشجّعاً للعبة.. مولوي يزور منتخب لبنان في الدوحة

زار وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي بعثة منتخب لبنان لكرة القدم المشارك في نهائيات كأس آسيا المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان في استقباله الأمين العام جهاد الشحف وأعضاء الجهازين الفني والإداري واللاعبين.

واعتبر مولوي ان هذه الزيارة هي واجب لان "كرة القدم لها ارتباط بكل لبناني، لذا يشعر كل مسؤول بإرتباطه بالمنتخب وبلاعبيه الأبطال الذين يقومون بمجهودٍ كبير بهدف رفع إسم لبنان عالياً في المحافل الدوليّة".

وأشاد مولوي بعمل الاتحاد اللبناني لكرة القدم قائلًا: "يقوم الاتحاد بمجهودٍ وعملٍ كبيرين من رحم المعاناة وبأقل الامكانات". وتمنّى أن تتمثل كافة الإدارات في الدولة بالقيّمين على لعبة كرة القدم في لبنان.

وأكد مولوي ردّاً على سؤالٍ حول عودة الجمهور الى الملاعب في الفترة المقبلة، حرصه على اللعبة الشعبية انطلاقاً من أهمية كرة القدم واستعداد وزارته الدائم لتأمين النظام وحماية اللبنانيين أينما حلّوا، قائلاً: "نحن نعد الجميع بالقيام باللازم بما يرضي لبنان وبما يرضيهم لرفع اسم البلاد وللحفاظ على الأمن على أراضيه".

( mtv)