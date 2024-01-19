Advertisement

رياضة

داعماً له ومشجّعاً للعبة.. مولوي يزور منتخب لبنان في الدوحة

Lebanon 24
19-01-2024 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1154548-638412972819435472.jpg
Doc-P-1154548-638412972819435472.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

زار وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي بعثة منتخب لبنان لكرة القدم المشارك في نهائيات كأس آسيا المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان في استقباله الأمين العام جهاد الشحف وأعضاء الجهازين الفني والإداري واللاعبين.

 

واعتبر مولوي ان هذه الزيارة هي واجب لان "كرة القدم لها ارتباط بكل لبناني، لذا يشعر كل مسؤول بإرتباطه بالمنتخب وبلاعبيه الأبطال الذين يقومون بمجهودٍ كبير بهدف رفع إسم لبنان عالياً في المحافل الدوليّة".

 

وأشاد مولوي بعمل الاتحاد اللبناني لكرة القدم قائلًا: "يقوم الاتحاد بمجهودٍ وعملٍ كبيرين من رحم المعاناة وبأقل الامكانات". وتمنّى أن تتمثل كافة الإدارات في الدولة بالقيّمين على لعبة كرة القدم في لبنان.

 

وأكد مولوي ردّاً على سؤالٍ حول عودة الجمهور الى الملاعب في الفترة المقبلة، حرصه على اللعبة الشعبية انطلاقاً من أهمية كرة القدم واستعداد وزارته الدائم لتأمين النظام وحماية اللبنانيين أينما حلّوا، قائلاً: "نحن نعد الجميع بالقيام باللازم بما يرضي لبنان وبما يرضيهم لرفع اسم البلاد وللحفاظ على الأمن على أراضيه".

( mtv)

Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:16 | 2024-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2024-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:06 | 2024-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:33 | 2024-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:00 | 2024-01-19
10:06 | 2024-01-19
09:24 | 2024-01-19
08:22 | 2024-01-19
06:05 | 2024-01-19
04:47 | 2024-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24