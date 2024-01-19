ضربة موجعة.. رسميًا المنتخب المصري يخسر خدمات صلاح!

ضربة موجعة تلقها المنتخب المصري، مع إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم غياب محمد صلاح قائد المنتخب الوطني عن مباراة الرأس الأخضر المقبلة في كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار للإصابة.
وقال الاتحاد في بيان عبر صفحته على موقع فيسبوك أن الأشعة التي خضع لها محمد صلاح قائد منتخب مصر أظهرت إصابته بشد في العضلة الخلفية وسيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم أفريقيا أمام الرأس الأخضر ثم مباراة دور الستة عشر في حالة التأهل"، وذلك بعد تعرض صلاح يوم الخميس أمام غانا في الجولة الثانية من المجموعة الثانية في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار لهذه الإصابة.
وتحتل مصر المركز الثاني في المجموعة بنقطتين من تعادلين مع موزامبيق وغانا.(سكاي نيوز عربية)