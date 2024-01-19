Advertisement

رياضة

بفارق 16 نقطة.. فوز مُثير لـ"الرياضي" على "فريق تونس" ضمن بطولة دبي لكرة السلة

Lebanon 24
19-01-2024 | 23:38
A-
A+
Doc-P-1154637-638413296805911952.jpg
Doc-P-1154637-638413296805911952.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حقق فريق الرياضي اللبناني فوزا مستحقا على منتخب تونس، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة دبي لكرة السلة.

وانهي الرياضي المباراة لصالحه 86-70، بعد تفوق واضح علي مدار فترات المباراة الأربع.
Advertisement

شهدت المباراة تألق لافت من ثنائي الرياضي وائل عرقجي وكيكانوفيتش بتسجيلهما 13 نقطة.
 
في المقابل، برز عمر أباظة وأسامة معماوي كأكثر اللاعبين تسجيلا للنقاط من منتخب تونس، بتسجيلهما 13 نقطة لكل منهما.

ويعد هذا الفوز هو الأول للأندية اللبنانية في بطولة دبي الدولية بعد خسارة كلا من الحكمة وبيروت أمام فريقي النصر الإماراتي والأهلي الليبي.

ويشارك 4 فرق لبنانية في النسخة 33 لبطولة دبي الدولية وهي الرياضي وبيروت والحكمة وهومنتمن.(موقع كورة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:20 | 2024-01-20
01:40 | 2024-01-20
01:31 | 2024-01-20
00:17 | 2024-01-20
23:09 | 2024-01-19
23:00 | 2024-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24