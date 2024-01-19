



وانهي الرياضي المباراة لصالحه 86-70، بعد تفوق واضح علي مدار فترات المباراة الأربع.

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شهدت المباراة تألق لافت من ثنائي الرياضي وائل عرقجي وكيكانوفيتش بتسجيلهما 13 نقطة. حقق فريق الرياضي اللبناني فوزا مستحقا على منتخب تونس، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة دبي لكرة السلة.وانهي الرياضي المباراة لصالحه 86-70، بعد تفوق واضح علي مدار فترات المباراة الأربع.شهدت المباراة تألق لافت من ثنائي الرياضي وائل عرقجي وكيكانوفيتش بتسجيلهما 13 نقطة.

في المقابل، برز عمر أباظة وأسامة معماوي كأكثر اللاعبين تسجيلا للنقاط من منتخب تونس، بتسجيلهما 13 نقطة لكل منهما.



ويعد هذا الفوز هو الأول للأندية اللبنانية في بطولة دبي الدولية بعد خسارة كلا من الحكمة وبيروت أمام فريقي النصر الإماراتي والأهلي الليبي.



ويشارك 4 فرق لبنانية في النسخة 33 لبطولة دبي الدولية وهي الرياضي وبيروت والحكمة وهومنتمن.(موقع كورة)