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مباراة حماسية ستشهدها الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا، إذ تتجه أنظار صوب ملعب السلام بمدينة بواكي الإيفوارية، الذي يحتضن اللقاء المرتقب بين منتخبي الجزائر وبوركينا فاسو.ويبحث منتخب الجزائر عن تحقيق فوزه الأول في النسخة الحالية لبطولة القارة السمراء، بعد سقوطه في فخ التعادل أمام نظيره الأنغولي (1-1) في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي، على ملعب السلام أيضا، في مستهل مشواره في البطولة.وتغيب نغمة الانتصارات عن الجزائر منذ فوزها على السنغال بهدف وحيد في المباراة النهائية لنسخة 2019 في القاهرة، حيث خرجت خالية الوفاض من الدور الأول لنسخة 2021 في الكاميرون.بينما بدأ منتخب بوركينا فاسو غمار نهائيات النسخة الحالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بفوز بشق الأنفس على نظيره الموريتاني بهدف وحيد جاء في الوقت القاتل من زمن اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب السلام.ومن المنتظر أن يجري المدير الفني للجزائر جمال بلماضي بعض التغيرات على تشكيلة الأخضر ضد أنغولا والتي جاءت كالتالي: