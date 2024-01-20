18
o
بيروت
19
o
طرابلس
16
o
صور
20
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
مباراة نارية للجزائر أمام بوركينا فاسو ضمن كأس أمم أفريقيا .. بحثٌ عن الفوز الأوّل لـ"الخضر"
Lebanon 24
20-01-2024
|
00:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
مباراة حماسية ستشهدها الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا، إذ تتجه أنظار صوب ملعب السلام بمدينة بواكي الإيفوارية، الذي يحتضن اللقاء المرتقب بين منتخبي الجزائر وبوركينا فاسو.
ويبحث منتخب الجزائر عن تحقيق فوزه الأول في النسخة الحالية لبطولة القارة السمراء، بعد سقوطه في فخ التعادل أمام نظيره الأنغولي (1-1) في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي، على ملعب السلام أيضا، في مستهل مشواره في البطولة.
Advertisement
وتغيب نغمة الانتصارات عن الجزائر منذ فوزها على السنغال بهدف وحيد في المباراة النهائية لنسخة 2019 في القاهرة، حيث خرجت خالية الوفاض من الدور الأول لنسخة 2021 في الكاميرون.
بينما بدأ منتخب بوركينا فاسو غمار نهائيات النسخة الحالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بفوز بشق الأنفس على نظيره الموريتاني بهدف وحيد جاء في الوقت القاتل من زمن اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب السلام.
ومن المنتظر أن يجري المدير الفني للجزائر جمال بلماضي بعض التغيرات على تشكيلة الأخضر ضد أنغولا والتي جاءت كالتالي:
16- أنتوني ماندريا
20- يوسف عطال
15- ريان أيت نوري
21- رامي بن سبعيني
2- عيسى ماندي
19- نبيل بن طالب
22- إسماعيل بن ناصر
17- فارس شايبي
7- رياض محرز
8- يوسف بلايلي
9- بغداد بونجاح.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة جديدة عن نصرالله.. هذا الرجل يتصلُ به يومياً!
Lebanon 24
معلومة جديدة عن نصرالله.. هذا الرجل يتصلُ به يومياً!
12:00 | 2024-01-19
19/01/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير في الجنوب.. ماذا يجري وما هي آخر التطورات؟
Lebanon 24
إنفجار كبير في الجنوب.. ماذا يجري وما هي آخر التطورات؟
12:16 | 2024-01-19
19/01/2024 12:16:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو إبنة نائب لبنانيّ في البرلمان... هذا ما فعلته اليوم هناك
Lebanon 24
بالفيديو إبنة نائب لبنانيّ في البرلمان... هذا ما فعلته اليوم هناك
09:06 | 2024-01-19
19/01/2024 09:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات وصلت إلى سفارات في بيروت.. إكتشفوا مضمونها
Lebanon 24
معلومات وصلت إلى سفارات في بيروت.. إكتشفوا مضمونها
16:15 | 2024-01-19
19/01/2024 04:15:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثلة اللبنانيّة الشابة برفقة خطيبها... شاهدا معاً مبارة لكرة السلّة إليكم آخر صور لهما
Lebanon 24
الممثلة اللبنانيّة الشابة برفقة خطيبها... شاهدا معاً مبارة لكرة السلّة إليكم آخر صور لهما
07:38 | 2024-01-19
19/01/2024 07:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:20 | 2024-01-20
محاولاً استثمار العامل النفسي لماليزيا.. البحرين يبحث عن الفوز الأول بالعرس الآسيوي
01:40 | 2024-01-20
أرقام عكس التوقعات.. الشناوي أسوأ حارس مرمى
01:31 | 2024-01-20
بثلاثية ثمينة.. إنتر يلحق بـ"نابولي"
23:38 | 2024-01-19
بفارق 16 نقطة.. فوز مُثير لـ"الرياضي" على "فريق تونس" ضمن بطولة دبي لكرة السلة
23:09 | 2024-01-19
ضربة موجعة.. رسميًا المنتخب المصري يخسر خدمات صلاح!
23:00 | 2024-01-19
السنغال تهزم الكاميرون وتضمن التأهل إلى دور الـ16 في كأس أفريقيا
فيديو
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
Lebanon 24
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
01:25 | 2024-01-19
20/01/2024 09:35:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
03:39 | 2024-01-18
20/01/2024 09:35:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
20/01/2024 09:35:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24