Advertisement

رياضة

مباراة نارية للجزائر أمام بوركينا فاسو ضمن كأس أمم أفريقيا .. بحثٌ عن الفوز الأوّل لـ"الخضر"

Lebanon 24
20-01-2024 | 00:17
A-
A+
Doc-P-1154651-638413322894591211.jpg
Doc-P-1154651-638413322894591211.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مباراة حماسية ستشهدها الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا، إذ تتجه أنظار صوب ملعب السلام بمدينة بواكي الإيفوارية، الذي يحتضن اللقاء المرتقب بين منتخبي الجزائر وبوركينا فاسو.

ويبحث منتخب الجزائر عن تحقيق فوزه الأول في النسخة الحالية لبطولة القارة السمراء، بعد سقوطه في فخ التعادل أمام نظيره الأنغولي (1-1) في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي، على ملعب السلام أيضا، في مستهل مشواره في البطولة.
Advertisement

وتغيب نغمة الانتصارات عن الجزائر منذ فوزها على السنغال بهدف وحيد في المباراة النهائية لنسخة 2019 في القاهرة، حيث خرجت خالية الوفاض من الدور الأول لنسخة 2021 في الكاميرون.

بينما بدأ منتخب بوركينا فاسو غمار نهائيات النسخة الحالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بفوز بشق الأنفس على نظيره الموريتاني بهدف وحيد جاء في الوقت القاتل من زمن اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب السلام.  

 ومن المنتظر أن يجري المدير الفني للجزائر جمال بلماضي بعض التغيرات على تشكيلة الأخضر ضد أنغولا والتي جاءت كالتالي:
 
16- أنتوني ماندريا

20- يوسف عطال

15- ريان أيت نوري

21- رامي بن سبعيني

2- عيسى ماندي

19- نبيل بن طالب

22- إسماعيل بن ناصر

17- فارس شايبي

7- رياض محرز

8- يوسف بلايلي

9- بغداد بونجاح.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:20 | 2024-01-20
01:40 | 2024-01-20
01:31 | 2024-01-20
23:38 | 2024-01-19
23:09 | 2024-01-19
23:00 | 2024-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24