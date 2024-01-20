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رياضة

بثلاثية ثمينة.. إنتر يلحق بـ"نابولي"

Lebanon 24
20-01-2024 | 01:31
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بلغ إنتر نهائي مسابقة الكأس السوبر الإيطالية لكرة القدم بحلتها الجديدة، وذلك بفوزه المستحق على لاتسيو 3-0 على ملعب الأول بارك في الرياض، ليلحق بنابولي الفائز الخميس على فيورنتينا بالنتيجة ذاتها.
 
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وافتتح التسجيل الفرنسي ماركوس تورام (17) وتبعه التركي هاكان تشالهان أوغلو (50 من ركلة جزاء) ليسجل الهدف الثالث البديل دافيدي فراتيزي (87).

وبات المدرب سيموني إينزاغي على بعد فوز من تحقيق "الهدف الأول للموسم" والفوز باللقب حين يتواجه الإثنين مع نابولي بعد تخطّيه الفريق الذي دافع عن ألوانه كلاعب وأشرف على تدريبه من 2016 حتى 2021.

وعشيّة اللقاء مع لاتسيو في النسخة الثالثة التي تقام على الأراضي السعودية بعد عامي 2018 و2019 حين توج يوفنتوس ولاتسيو باللقب توالياً، قال إينزاغي إن "الكأس السوبر تشكل هدفنا الأول للموسم. فزنا بلقب النسختين الأخيرتين ونريد مواصلة الفوز بها".

وبعد نهائي الإثنين ضد نابولي، يعود إنتر الى معركته في الدوري مع يوفنتوس الذي يطارده على الصدارة ويتخلّف عنه بفارق نقطتين فقط قبل لقائه الأحد مع ليتشي، حيث سيكون بانتظار فريق إينزاغي سلسلة من ثلاث مباريات شاقة جداً ضد فيورنتينا ويوفنتوس بالذات وروما.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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