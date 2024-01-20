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رياضة
أرقام عكس التوقعات.. الشناوي أسوأ حارس مرمى
Lebanon 24
20-01-2024
|
01:40
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بنفس النتيجة (2-2) تعادل منتخب مصر في أول مباراتين له في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 أمام موزمبيق ثم غانا، إذ تلقت مرمى الحارس المصري محمد الشناوي 4 أهداف خلال مباراتين.
وتعددت الأسباب التي أسهمت في سوء مستوى منتخب مصر في مستهل سعيه لاستعادة لقبه المفضل، من بين الأسباب انخفاض مستوى بعض اللاعبين وتكتيكات المدرب روي فيتوريا وتعامله الفني في بعض المباريات.
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لكن يظل أحد أهم الأسباب هو مستوى حارس مرمى المنتخب والنادي الأهلي محمد الشناوي في أول مباراتين، حيث تلقى 4 أهداف في البطولة حتى الآن من 5 تسديدات فقط أتت على مرماه. بمعنى أنه أنقذ تسديدة واحدة فقط، بنسبة إنقاذ تبلغ 20% وهي النسبة الأسوأ للإنقاذ بين كل حراس البطولة، وهو الرقم الأضعف حتى الآن في عدد الإنقاذات.
وبالحديث عن معيار الأهداف المتوقعة فإن الشناوي كان من المفترض أن يستقبل 1.12 هدف فقط؛ لكنه استقبل في الواقع 4 أهداف.
أي أن الشناوي لم يكن من المفترض أن يستقبل حوالي 2.88 هدف، وهو أكبر فارق بين الأهداف المستقبلة فعليًا، والأهداف التي كان من المتوقع استقبالها بين حراس البطولة الأفريقية. كما استقبل هدفًا من تصويبة من خارج المنطقة أمام غانا بقدم محمد قدوس.(win)
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