محاولاً استثمار العامل النفسي لماليزيا.. البحرين يبحث عن الفوز الأول بالعرس الآسيوي

يبحث المنتخب البحريني عن التعويض وتحقيق انتصاره الأول عندما يلاقي نظيره الماليزي اليوم على استاد جاسم بن حمد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة، إذ يدخل المنتخب البحريني لقاءه بطموح الفوز من أجل الإبقاء على آماله في تخطي دور المجموعات بعدما خسر أمام كوريا الجنوبية 1-3 في الجولة الأولى، معولاً على تفوقه التاريخي على منافسه في المواجهات التسع الأخيرة بينهما ضمن التصفيات الآسيوية والمونديالية واللقاءات الدولية الودية حيث فاز 6 مرات مقابل ثلاثة تعادلات.

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كما ترغب البحرين ومدربها الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتسي في استغلال المعنويات المهزوزة للاعبي المنتخب الماليزي ومستواهم المتواضع أمام الأردن عندما خسروا برباعية نظيفة.

ويواجه بيتسي ضغوطات كبيرة من الشارع الرياضي البحريني الذي وجه له سهام الانتقاد على اختياراته للتشكيلة التي يبدأ بها المباريات إلى جانب القائمة التي اعتمدها للنهائيات.

ومن المتوقع أن يخوض المنتخب البحريني مباراته أمام ماليزيا بإجراء تغييرات طفيفة على التشكيلة خصوصا عقب نهاية مشوار مدافعه أمين بن عدي اثر اصابته في أربطة الكاحل الأيمن ضد كوريا الجنوبية، وسيشارك سيد مهدي باقر بدلا منه.(صحيفة العرب)