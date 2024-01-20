أزمة جديدة.. ماذا يحدث داخل معسكر منتخب السعودية؟

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تلّقى منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضربة جديدة، خلال مشاركته في بطولة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية على أراضيها حتى 10 شباط 2024.وغاب ناصر الدوسري لاعب المنتخب السعودي، عن تدريبات "الأخضر" والتي أقيمت أمس الجمعة، في مقرّ إقامته في دولة قطر، استعداداً لمواجهة منتخب قرغيزستان في بطولة كأس آسيا 2023.وأعلن الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر منصة "إكس"، غياب متوسط الميدان ناصر الدوسري، عن التدريبات الجماعية الجمعة لشعوره بآلام في عضلة الفخذ، موضحاً أن الدوسري البالغ من العمر 25 سنة اكتفى بأداء تدريبات خاصة مع الجهاز الطبي، بسبب هذه الآلام.ومن ناحيتهما، عاد الثنائي مختار علي وعبد الله رديف، للمشاركة في تدريبات منتخب السعودية "الجماعية"، يوم الجمعة بعد شفائهما من الإصابة، والتأكدّ من جهوزيتهما.ويستعدّ منتخب السعودية لمواجهة قرغيزستان، خلال المباراة التي ستقام على ملعب أحمد بن علي غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم آسيا 2023 بقطر.وكانت السعودية بدأت مشوارها في نهائيات كأس آسيا، بثقة عالية بعد فوزها على عمان بنتيجة 2-1 بعدما كان المنتخب متأخرّاً بهدف. وأثبتت هذه المباراة أن "الأخضر" لم يتأثرّ بالأزمة التي اندلعت خلال الفترة الماضية، بسبب تصريحات المدرّب الإيطالي روبرتو مانشيني، قبيل المشاركة في بطولة كأس آسيا 2023، وخلافه العلني مع عدد من نجوم المنتخب.كيف بدأت القصة؟البداية كانت بقرار غريب، باستبعاد عدد من نجوم المنتخب السعودي من التشكيلة المشاركة بكأس آسيا.وأبرز هؤلاء، نجم دفاع نادي النصر سلطان الغنام، وحارس مرمى النصر نواف العقيدي، وقائد المنتخب السعودي ونادي الهلال سلمان الفرج.وكشف المدرّب الإيطالي سبب إبعاد الثلاثي، وأكدّ قبل يوم من أول مباريات المنتخب السعودي في كأس آسيا، أن اللاعبين لم يريدوا الانضمام للمنتخب السعودي. وقال إنهم رفضوا المشاركة مع المنتخب إن لم يضمنوا مكاناً أساسيّاً خلال المباريات، مما دفعه لإبعادهم، لأنه أراد "لاعبين يقاتلون من أجل بلادهم".رد اللاعبوننجوم المنتخب الثلاثة أصدروا بيانات رسيمة مساء الثلاثاء، بعد ساعات من تصريحات مانشيني القويّة. وجميعهم أكدّوا أن كلامه لا يمتّ للحقيقة بصلة، بل كانوا متحمسّين للانضمام مع المنتخب في كأس آسيا.وكشفت تقارير صحفية عن أولّ تحرّك لإدارة المنتخب السعودي بشأن أزمة اللاعبين المستبعدين من قائمة "الأخضر" في كأس أمم آسيا. وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة المنتخب السعودي، رفعت تقريراً مفصّلاً إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد القدم، بشأن المبعدين عن "الأخضر" للنظر واتخاذ اللازم حسب لائحتها.وأثارت القرارات حالة من الجدل بين الجماهير السعودية، قبل انطلاق البطولة، وكثرت المخاوف من تأثير هذه القضية على مشاركة "الأخضر" في البطولة التي يسعى لتحقيق لقبها، بعد غياب 28 عاماً.