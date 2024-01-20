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رياضة
قرار أنشيلوتي يثير غضب نجوم ريال مدريد
Lebanon 24
20-01-2024
|
04:25
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يشعر نجوم ريال مدريد بالغضب تجاه أحد قرارات الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، خلال الموسم الحالي، حيث قالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، إن الحديث داخل غرفة ملابس ريال مدريد عقب خسارة الديربي يدور حول ثنائي حراسة المرمى أندريه لونين، وكيبا أريزابالاجا.
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وودع الميرينجي بطولة كأس ملك إسبانيا من دور ال16 على يد أتلتيكو مدريد، بعد الخسارة (2-4) عقب اللجوء للأشواط الإضافية.
وأشارت "كادينا سير": "لم يتفهم نجوم ريال مدريد سبب إعادة لونين إلى مقاعد البدلاء لبعض المباريات، بعد أن ظهر بمستوى رائع مع الميرنجي".
وواصلت: "كما أنهم غاضبون من تطبيق سياسة المداورة في مركز حراسة المرمى، ويفضلون الرهان على أحد الحارسين للمشاركة أساسيا حتى نهاية الموسم، كي يحصل على الثقة".
من جانبها، كشفت شبكة "ديفنسا سنترال" أن الرئيس فلورنتينو بيريز، قال لأحد المقربين خلال كأس السوبر الإسباني، إن ريال مدريد يفتقد للبلجيكي تيبو كورتوا.(موقع كورة)
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