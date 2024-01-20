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رياضة

مدفيديف يواصل مشواره في أستراليا (فيديو)

Lebanon 24
20-01-2024 | 07:30
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بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثالثا عالميا الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 59 مليون دولار.

وجاء صعود ميدفيديف على حساب اللاعب الكندي فيليكس أوجير أليازيمي، إثر فوزه عليه بثلاث مجموعات من دون رد، بواقع: (6-3) و(6-4) و(6-3) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، واستغرقت ساعتين و10 دقائق.
 
وضرب دانييل ميدفيديف (27 عاما) موعدا في الدور الرابع للبطولة التي تقام مبارياتها على الملاعب الصلبة، مع البرتغالي نونو بورخيس، الذي تغلب بدوره على البلغاري غريغور ديميتروف، بثلاث مجموعات لواحدة، تفاصيلها كالتالي: (7-9) و(6-4) و(6-2) و(7-6). (روسيا اليوم) 
 
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