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رياضة

في الوقت القاتل.. هدف بـ"نيران صديقة" يفسد أفراح "نشامى" الأردن (فيديو)

Lebanon 24
20-01-2024 | 10:00
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تعادل منتخب الأردن مع نظيره الكوري الجنوبي (2-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لنهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم.

افتتح النجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون التسجيل "للشمشون" مبكرا بعد مرور تسع دقائق فقط من صفارة البداية، بهدف من ركلة جزاء، بينما سجل زميله بارك يونغ وو هدف التعادل لخصمه خطأ في مرماه عند الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.

ومن ثم وضع المهاجم الأردني يزن النعيمات "النشامى" في المقدمة بهدف أحرزه في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول أيضا.  

ولكن فرحة "النشامى" لم تكتمل فقد تلقت شباكهم هدف التعادل بـ"نيران صديقة" سجله المدافع يزن العرب خطأ في مرماه، في الدقيقة الأولى المحتسبة بدلا للضائع للمباراة التي جرت على استاد "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة.
 
ورفع الأردن رصيده بعد هذا التعادل إلى 4 نقاط، في صدارة المجموعة الخامسة (E)، متفوقا بفارق الأهداف على نظيره الكوري الجنوبي. (روسيا اليوم) 
 
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