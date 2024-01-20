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رياضة

"غلوب سوكر": هالاند أفضل لاعب في العالم

Lebanon 24
20-01-2024 | 13:00
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توج النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، هداف مانشستر سيتي الإنجليزي، أمس، بجائزة "غلوب سوكر" لأفضل لاعب في العالم لعام 2023.

 

وحصل هالاند على هذه الجائزة بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه رفقة مانشستر سيتي الموسم الماضي، بالتتويج بالثلاثية التاريخية، إلى جانب فوزه بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتحطيمه للرقم القياسي كأفضل هداف في موسم واحد "البريمير ليغ". 

 

وقال هالاند عقب تلقيه الجائزة: "مانشستر سيتي فريق رائع، أستمتع بالتواجد هنا، وأمل أن أعود سريعا من الإصابة، أشعر بالملل من عدم اللعب".

 
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بينما توج رئيس نادي مانشستر سيتي، خلدون المبارك، بجائزة أفضل رئيس للأندية في عام 2023، بعد الثلاثية التاريخية التي توج بها ناديه الموسم الماضي، الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، إضافة إلى فوزه بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

( روسيا اليوم)
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