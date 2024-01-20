ريال مدريد يقترب من التعاقد مع موهبة بورتوريكو

لفت جيريمي دي ليون، جناح "كاستيلون"، البالغ من العمر 19 عاما، الأنظار في الدرجة الثالثة مؤخرا، ومع انتهاء عقده في نهاية الموسم، أبدت العديد من الأندية الكبيرة اهتماما به، بينها فياريال وفالنسيا، لكن يقال بأن اللاعب مصر على الذهاب إلى ريال مدريد.

Advertisement

ومن المرجح أن يشارك دي ليون في ريال مدريد كاستيا تحت قيادة راؤول جونزاليس، وهو يتمتع بالسرعة والموهبة والخبرة في الدوري.

وبعد إدواردو أوردونيز، سيكون دي ليون ثاني لاعب بورتوريكي يلعب لريال مدريد، لكن يجب تقليص التوقعات بالنسبة إليه، لأنه ليس لاعبا أساسيا مضمونا لكاستيون حاليا، لكن مركزه كجناح يعتبر سمة ستفتح الأبواب أمامه في النادي المدريدي.

( الجديد)