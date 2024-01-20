رونالدو: الدوري السعودي أفضل من الفرنسي

رأى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن الدوري السعودي «أكثر تنافسيةً» من نظيره الفرنسي، وذلك على هامش جوائز «غلوب سوكر» في أبو ظبي.

وقال رونالدو أمس الجمعة، لدى سؤاله عن مستوى الدوري السعودي: «بصراحة، لا أعتقد أن الدوري السعودي أقل قيمة من الدوري الفرنسي. أعتقد أنه أكثر تنافسية».

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وأضاف الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب خمس مرات: «يمكنهم قول ما يشاؤون (منتقدو الانتقالات الكبرى إلى الدوري السعودي). هذا رأيي وحسب، وقد لعبت هنا لمدة عام، وبالتالي أعرف عما أتحدث. أعتقد أننا الآن أفضل من الدوري الفرنسي ونواصل التحسّن».

( الأخبار)