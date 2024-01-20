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رياضة

الجزائر تخطف التعادل في الوقت القاتل أمام بوركينا فاسو

Lebanon 24
20-01-2024 | 12:15
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أدركت الجزائر في الثواني الأخيرة تعادلا مثيرا أمام بوركينا فاسو 2-2، يوم السبت، على ملعب السلام في بواكي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار. 

 

ورفعت بوركينا فاسو رصيدها في الصدارة إلى أربع نقاط، أمام الجزائر (نقطتان)، وزامبيا (نقطة) وموريتانيا من دون بدون نقاط اللذين سيلتقيان في وقت لاحق السبت على الملعب ذاته.

 
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وأجرى مدرب الجزائر جمال بلماضي تغيريين على تشكيلته الأساسية التي سقطت أيضاً في فخ التعادل أنغولا 1-1 افتتاحا، فأشرك المخضرم سفيان فيغولي (34 عاماً) ورامز زروقي بدلاً من إسماعيل بن ناصر (26) وفارس شايبي (21).

 

وخاض المنتخبان المباراة في الساعة الثانية ظهرا في ظروف مناخية صعبة، حيث بلغت درجة الحرارة 35 درجة مئوية، وتجاوزت نسبة الرطوبة 40 في المئة.

 

وفي الجولة الثالثة في 22 كانون الثاني، تلعب الجزائر أمام موريتانيا على ملعب السلام، فيما تلعب بوركينا فاسو أمام أنغولا على ملعب شارل كونان باني في مدينة ياموسوكرو.

( سكاي نيوز)
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