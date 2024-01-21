رونالدو يفاجئ الجميع.. هذا ما قاله عن موعد اعتزاله وطريقة معاملته في السعودية

تحدث كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، عن خططه في السنوات المقبلة وعن موعد اعتزاله.

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وقال خلال تصريحاته لصحيفة "ريكورد": "كما أقول لأصدقائي دائمًا، فالحياة ديناميكية، الغد ليس مؤكدًا، يمكنني أن أنهي مسيرتي نهاية الموسم الجاري، وربما ألعب لعامين أو ثلاثة آخرين، لا أعلم، ولأكون صادقًا، طالما أن رأسي وجسدي بخير وأستمتع بكرة القدم، سأواصل اللعب، لكن عندما أشعر أنني لم يعد لدي شيء لأقدمه، سأعلن اعتزالي، وحاليًا أنا بحالة جيدة، أشعر بالرضا والسعادة داخل المستطيل الأخضر سواء مع المنتخب أو النصر، وأقوم بأكثر شيء يسعدني؛ إحراز الأهداف والأداء الجيد، لذا فقط أواصل واستمتع".وبشأن انتظار جماهير البرتغال لعودته وتحديدًا جماهير سبورتنغ لشبونة، علق: "لقد قلت بالفعل أنني أرغب في البقاء في النصر الموسم الجاري والمقبل، أشعر بالسعادة في السعودية، فهم يعاملونني بشكل جيد والبطولة بها إمكانيات هائلة، وستواصل التطور، وعلى عكس ما يعتقد الكثيرون أنها تشبه الصين، لا! السعودية مختلفة تمامًا، فقد فازت بتنظيم كأس العالم 2034، ما يعني أن البطولة ستستمر في التطور خلال السنوات العشر المقبلة، أعتقد أنه خلال عامين أو ثلاثة ستكون السعودية في صدارة الدوريات العالمية".واختتم: "لذا من وجهة نظري اللعب في الدوري البرتغالي لم يعد له أي معنى على الإطلاق، فخلال أيام سأتم عامي الـ39، وسألعب الموسم الجاري وعام آخر في النصر، وهو أكثر ما أريد، فدعونا نرى ما سيحدث عندما أصل للأربعين من عمري، إذا تمكنت من المواصلة في الملاعب حتى هذا السن، سيكون رائعًا طالما استمر على ما أقدمه، وبعد ذلك، إذا كانت الأمور جيدة، 41 عامًا أو 42... لا نعلم، لكن في جميع الأحوال إمكانية اللعب في البرتغال لم تعد واردة بالنسبة لي". (جول)