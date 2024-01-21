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رياضة

مدرب لبنان: متمسكون بفرصة التأهل للدور المقبل

Lebanon 24
21-01-2024 | 08:30
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شدد ميودراج رادولوفيتش، مدرب المنتخب اللبناني، على تمسك فريقه بتحقيق الفوز على طاجيكستان غدا الاثنين، في إطار الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم آسيا.

وقال رادولوفيتش خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "تنتظرنا مواجهة في غاية الأهمية، سنسعى خلالها للفوز فقط، من أجل ضمان التأهل للدور المقبل".
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وأضاف: "بالتأكيد المواجهة لن تكون سهلة، أمام فريق جيد للغاية قدم مستويات طيبة في المباراتين السابقتين، لكننا متمسكون بحظوظنا في التأهل".

وتابع: "المنتخب اللبناني لديه لاعبون أثبتوا كفاءة كبيرة، وقدرة على التأهل للدور الثاني من البطولة. أثق كثيرا في لاعبي الفريق، وإصرارهم على تحقيق آمال جماهيرهم، بدليل الأداء الجيد في المباراتين الماضيتين".

ويتذيل منتخب الأرز المجموعة الأولى بنقطة واحدة، بفارق الأهداف عن طاجيكستان صاحبة المركز الثالث، بينما تحتل الصين المركز الثاني بنقطتين، خلف قطر المتصدرة بـ6 نقاط.
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