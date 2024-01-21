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رياضة
إنجاز تاريخي لحكيمي مع المغرب
Lebanon 24
21-01-2024
|
10:40
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سجل المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان هدفه التاسع رفقة منتخب بلاده، بعدما هز شباك الكونغو الديمقراطية، مساء الأحد، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2023.
ورغم مشاركة حكيمي في مركز الظهير، إلا أنه ثالث هدافي الجيل الحالي لأسود الأطلس، بعد حكيم زياش (21 هدفا) ويوسف النصيري (18 هدفا).
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وعلى صعيد كأس الأمم الأفريقية، رفع حكيمي رصيده إلى 3 أهداف، ليصبح أول مدافع من منتخب المغرب يسجل هذا العدد من الأهداف في الكان.
كان نجم باريس سان جيرمان قد سجل هدفين في النسخة الماضية "الكاميرون 2021" أمام الجابون في دور المجموعات ومالاوي في ثمن النهائي.
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