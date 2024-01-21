المغرب يفاقم "الأوجاع العربية" بكأس أمم أفريقيا

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حرمت الكونغو الديمقراطية المغرب من تأهل مبكر إلى ثمن النهائي عندما أرغمته على التعادل 1-1 الأحد على ملعب لوران بوكو في سان بيدرو في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة من كأس أمم أفريقيا.وبكر المغرب بالتسجيل، تحديدا في الدقيقة السادسة، عبر مدافع باريس سان جرما الفرنسي أشرف حكيمي، لكن الكونغو الديمقراطية أدركت التعادل عبر مهاجم شتوتغارت الالماني البديل كاتومبا مفومبا سيلاس في الدقيقة 76، علما أن مهاجمها سيدريك باكامبو أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 41.وكان المنتخب المغربي يمني النفس بفوز ثان بعد الأول على تنزانيا 3-0، لكنه سقط في فخ التعادل فتأجل تأهله إلى الجولة الثالثة الأخيرة، المقررة الأربعاء عندما يلتقي زامبيا.وعزز المغرب صدارته برصيد 4 نقاط، فيما كسبت الكونغو الديمقراطية نقطتها الثانية بعد تعادلها مع زامبيا 1-1 أيضا في الجولة الأولى.وتلعب زامبيا مع تنزانيا لاحقا.وأجرى المدرب وليد الركراكي تغييرا واحدا على تشكيلته الأساسية بإشراك جناح الريان القطري سفيان بوفال على حساب المهاجم الواعد لريال بيتيس الإسباني عبد الصمد الزلزولي.وخاض المنتخبان المباراة في الساعة الثانية ظهرا في ظروف مناخية صعبة، إذ بلغت درجة الحرارة 32 درجة مئوية، وتجاوزت نسبة الرطوبة 70 في المئة.وبهذه النتيجة يبقى المغرب صاحب الانتصار الوحيد بـ10 مباريات خاضتها المنتخبات العربية بأول جولتين بالبطولة وكان على حساب تنزانيا بثلاثية نظيفة بينما عجزت المنتخبات العربية الأخرى عن تحقيق أي انتصار بـ9 مباريات.وتعادلت مصر (وصيف البطولة السابقة في الكاميرون) مرتين أمام موزمبيق وغانا بالمجموعة الثانية، وهو نفس المردود الجزائري بالمجموعة الرابعة (أمام أنغولا وبوركينا فاسو).وفي المجموعة الرابعة ذاتها خسرت موريتانيا المواجهتين أمام بوركينا فاسو وأنغولا، بينما خسرت تونس أمام ناميبيا ثم تعادلت بمواجهة مالي في المجموعة الخامسة.ولا تزال الفرصة قائمة للمنتخبات العربية الخمسة للتأهل لدور الـ16 علما بأنه يتم تأهل أول منتخبين بكل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.