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رياضة

المغرب يسقط في كمين جمهورية الكونغو

Lebanon 24
21-01-2024 | 23:00
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سقط منتخب المغرب في فخ التعادل أمام منتخب جمهورية الكونغو (1-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023.

وضع المدافع المغربي أشرف حكيمي "أسود الأطلس" في المقدمة بهدف مبكر سجله بعد مرور ست دقائق فقط من انطلاق صفارة البداية.
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ورد لاعب خط الوسط الكونغولي سيلاس وامانغيتوكا بهدف التعادل عند الدقيقة 76، من عمر المباراة التي جرت على ملعب "لاورينت بوكو - Laurent Pokou Stadium" بمدينة سان بيدرو الإيفوارية "ساحل العاج".
علما أن المهاجم الكونغولي سيدريك باكامبو أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول.
واكتفى المغرب بنقطة وحيدة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده على أربع نقاط، في صدارة المجموعة السادسة (F).

بينما رفع منتخب جمهورية الكونغو رصيده إلى نقطتين، وانفرد بالمركز الثاني في جدول الترتيب، بانتظار نتيجة المواجهة الثانية التي ستجمع منتخبي زامبيا وتنزانيا في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.
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