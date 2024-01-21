خسارة ثانية لهومنتمن امام سترونغ الفيليبيني

لقي هومنتمن بيروت خسارته الثانية في دورة دبي الدولية ال33 لكرة السلة امام فريق سترونغ الفيليبيني 95 - 104، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم في قاعة نادي النصر في المجموعة الثانية.



وفي المجموعة عينها، يلعب في وقت متأخر بيروت فيرست كلوب مع الوحدة السوري.

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