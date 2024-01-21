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رياضة

وسط "إفريقيا".. صلاح يترك منتخب مصر ويعود إلى ليفربول

Lebanon 24
21-01-2024 | 15:11
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أكد الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول أن نجمه المصري محمد صلاح سيعود إلى فريقه لاستكمال تأهيله بعد الإصابة التي تعرض لها أمام ..

وأصيب صلاح في مباراة منتخب بلاده بثاني مباريات مصر أمام غانا ليخرج من المباراة قبل نهاية الشوط الأول.
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وصنع صلاح هدفا وصجل آخر في تعادل المنتخب الأول مع موزمبيق بينما لم يساهم في المباراة اللاحقة.

وعقب مؤتمر صحفي أقيم يوم الأحد لمدرب مصر وقائد المنتخب محمد صلاح، قام فيه الأخير بالرد على الانتقادات الموجهة إليه، أعلن كلوب بحسب "سكاي سبورتس" مدرب صلاح في ليفربول أن النجم المصري سيعود إلى إنجلترا لاستكمال تأهيله.
وأوضح كلوب: الخطة هي أن يستكمل صلاح تأهيله هنا معنا وهو ما يجب أن يحدث خاصة وأنه تحدث مع طبيب النادي، وفي حال جاهزيته البدنية قبل نهائي الكأس القارية فإنه سيعود إلى منتخب بلاده.
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