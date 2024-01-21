فوز "بيروت فيرست" على "الوحدة" السوري في دورة دبي الدولية

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حقق نادي "بيروت فيرست" بطل الأندية العربية في كرة السلة، فوزا في دورة دبي الدولية الـ33 على فريق الوحدة السوري 89 - 87، بعد وقت اضافي، الوقت الاصلي 81 - 81، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم في قاعة نادي النصر في المجموعة الثانية.وكان "بيروت فيرست" خسر افتتاحا امام أهلي طرابلس الليبي الذي يقوده المدير الفني اللبناني فؤاد ابو شقرا.