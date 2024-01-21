جنوب إفريقيا تستعيد توازنها بفوز كاسح على ناميبيا

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حسمت جنوب إفريقيا "دربي" جنوب القارة بعدما اكتسحت جارتها الشمالية ناميبيا 4-0 على ملعب أمادو كوليبالي في مدينة كورهوغو في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ضمن الدور الأول لنهائيات كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار.وسجّل بيرسي تاو (14 من ركلة جزاء) وثيمبا زواني (25 و41) وثابيلو ماسيكو (75) الأهداف.وأنعش منتخب "بافانا بافانا" حظوظه في التأهل بعدما عوض خسارته أمام مالي 0-2 في الجولة الأولى فرفع رصيده إلى ثلاث نقاط خلف مالي المتصدرة بأربع نقاط والتي تعادلت مع تونس السبت 1-1، وتأتي ناميبيا ثالثة بثلاث نقاط أيضا والمنتخب التونسي رابعا بنقطة واحدة.وفي الجولة الثالثة الأخيرة الأربعاء، تلعب جنوب إفريقيا مع تونس، ومالي مع ناميبيا.وكان منتخب جنوب إفريقيا قد استهل البطولة بخسارة أمام مالي 0-2، بينما فجرت ناميبيا مفاجأة من العيار الثقيل بإسقاطها تونس بهدف نظيف محققة أول انتصار في تاريخها.